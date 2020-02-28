Окленд, США, , 13:52 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 116:86.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» форвард Энтони Дэвис, на счету которого 23 очка. В составе «Голден Стэйт» форвард Эрик Пэскелл набрал также 23 очка.

Таким образом, «Лейкерс» одержали седьмую победу подряд. «Голден Стэйт» потерпел восьмое поражение кряду.

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