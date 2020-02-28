Уфа, , 13:31 — REGNUM Удачи в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пожелал глава Башкирии Радий Хабиров хоккеистам «Салавата Юлаева». Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 28 февраля Радий Хабиров в Уфе встретился со спортсменами и тренерами ХК «Салават Юлаев». Уфимские спортсмены, обыграв ХК «Сочи» вышли в заключительную стадию турнира.

По словам Радия Хабирова, все очень жду побед от уфимской команды, которая является настоящей гордостью Башкирии. Именно благодаря ХК «Салават Юлаев» в республике так любят хоккей.

Глава Башкирии попросил спортсменов когда они будут выходить на лед, чтобы они вспомнили, сколько мальчишек смотрит на них.

«И если вы проигрываете, некоторые после матча плачут. Пусть они плачут только от радости. Желаю вам успехов!», — в заключении сказал глава Башкирии.

Сообщается, что первые матчи в плей-офф «Салават Юлаев» сыграет 1 и 3 марта на выезде с ХК «Авангард» (г. Омск).

Читайте ранее в этом сюжете: Определились все пары соперников по первому раунду Кубка Гагарина