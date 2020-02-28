Брянск, , 13:26 — REGNUM XXXVIII открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России — 2020» снова перенесли в Брянской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального управления физической культуры и порта. Соревнования отложили на неопределённый срок.

Причиной этого решения стали неблагоприятные для лыжников погодные условия — в местах забега нет достаточного снежного покрова. Организаторы пока не отказываются совсем от мероприятия и пообещали дополнительно сообщить о дате проведения гонки.

Первоначально, массовые соревнования были запланированы на 8 февраля 2020 года. Тогда любителям спорта также помешала тёплая погода.