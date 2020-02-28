Акапулько, Мексика, , 13:11 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес в четвертьфинале турнира в Акапулько (Мексика). Встреча, продолжавшаяся 1 час 33 минуты, завершилась со счётом 3:6, 5:7.

Потапова один раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, три ошибки на подаче и 4 из 7 брейков.

В полуфинале турнира Фернандес сыграет с мексиканской теннисисткой Ренатой Сарасуа.

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