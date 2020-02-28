Цюрих, Швейцария, , 13:06 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) планирует внести изменения в систему трансферов. Об этом сообщается на сайте организации.

В Цюрихе (Швейцария) 27 февраля прошло заседание футбольного комитета ФИФА, на котором были предложены правила по ограничению количества арендных соглашений с игроками в возрасте 22 лет и старше.

Предлагается, начиная с сезона 2020/21, ввести правило, по которому командам будет разрешено заключить не более восьми международных арендных соглашений. А с сезона 2022/23 количество таких сделок планируют сократить до шести.

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