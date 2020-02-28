Волгоград, , 12:54 — REGNUM Заявление об уходе по собственному желанию написал президент Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох, сообщили корреспонденту в пресс-службе Федерации. Решение было принято после консультаций с коллегами из Российского футбольного союза и его президентом Александром Дюковым.

Спортивный функционер руководил волгоградской Федераций футбола восемь лет. Кроме того, он является советником руководителя отечественного футбола Александра Дюкова, возглавляет комитет массового футбола РФС и Союз Федераций футбола «Центр» — одно из крупнейших футбольных межрегиональных объединений, в который входят 12 регионов центральной России.

«Моё решение взвешенное, я обдумывал его давно и решил, что сейчас настал лучший момент. Главная причина — моя занятость. Все ответственные должности требуют моего максимального внимания. Не могу не отметить и тот факт, что на решение повлиял выход из структуры Федерации футбола Академии «Ротор», которая, в связи с возможностью участия в новых форматах юношеских всероссийских соревнований и дальнейшими перспективами развития, становится самостоятельной организацией. Этот проект, разумеется, я продолжу курировать в том же объёме, что и раньше», — пояснил Рохус Шох.

По уставу выборы нового руководителя Федерации футбола Волгоградской области пройдут в течение месяца в рамках внеочередной конференции членов общественной организации. Рохус Шох подчеркнул, что не станет поддерживать ни одного кандидата.