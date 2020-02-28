Волгоград, 28 февраля 2020, 12:54 — REGNUM Заявление об уходе по собственному желанию написал президент Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох, сообщили корреспонденту в пресс-службе Федерации. Решение было принято после консультаций с коллегами из Российского футбольного союза и его президентом Александром Дюковым.
Спортивный функционер руководил волгоградской Федераций футбола восемь лет. Кроме того, он является советником руководителя отечественного футбола Александра Дюкова, возглавляет комитет массового футбола РФС и Союз Федераций футбола «Центр» — одно из крупнейших футбольных межрегиональных объединений, в который входят 12 регионов центральной России.
По уставу выборы нового руководителя Федерации футбола Волгоградской области пройдут в течение месяца в рамках внеочередной конференции членов общественной организации. Рохус Шох подчеркнул, что не станет поддерживать ни одного кандидата.