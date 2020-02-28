Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM Один из лучших бомбардиров чемпионата России по футболу, нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов (Узбекистан) летом 2020 года может покинуть команду. Об этом сообщил глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в интервью «Спорт-Экспресс».

"Все решения принимает «Ростов», и мы с уважением к этому относимся. Наша позиция — без желания обидеть дончан — такова, что летом хотим уйти. Но мы точно не будем рассматривать предложения из российского чемпионата. Хотим на Запад. Конкретный интерес на сегодня есть. Мы же понимаем, что последняя «кнопка» у «Ростова», и никто на это не претендует. Но мы бы хотели перейти в более сильный чемпионат», — сказал Ткаченко.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Шомуродов продлил контракт с «Ростовом» на пять лет. Ранее появлялась информация об интересе форвардом со стороны «Шальке-04» (Германия), «Кьево» и «Перуджа» (Италия).

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