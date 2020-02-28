Москва, , 11:48 — REGNUM Определились все пары соперников по первому раунду плей-офф Кубка Гагарина. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился 27 февраля.

Восточная конференция:

«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8)

«Барыс» (2) — «Металлург» (7)

«Авангард» (3) — «Салават Юлаев» (6)

«Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5)

Западная конференция:

ЦСКА (1) — «Торпедо» (8)

СКА (2) — «Витязь» (7)

«Йокерит» (3) — «Локомотив» (6)

«Динамо» Москва (4) — «Спартак» (5)

Команды будут играть в сериях до четырёх побед. Первые матчи в сериях пройдут 1 и 2 марта. Седьмые, если потребуется, состоятся 13 и 14 марта.

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