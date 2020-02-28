Москва, 28 февраля 2020, 11:48 — REGNUM Определились все пары соперников по первому раунду плей-офф Кубка Гагарина. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился 27 февраля.
Восточная конференция:
- «Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8)
- «Барыс» (2) — «Металлург» (7)
- «Авангард» (3) — «Салават Юлаев» (6)
- «Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5)
Западная конференция:
- ЦСКА (1) — «Торпедо» (8)
- СКА (2) — «Витязь» (7)
- «Йокерит» (3) — «Локомотив» (6)
- «Динамо» Москва (4) — «Спартак» (5)
Команды будут играть в сериях до четырёх побед. Первые матчи в сериях пройдут 1 и 2 марта. Седьмые, если потребуется, состоятся 13 и 14 марта.
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