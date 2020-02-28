Ньон, Швейцария, , 11:41 — REGNUM В футбольной Лиге Европы определились 15 из 16 участников 1/8 финала. Ответные матчи 1/16 финала прошли 26 и 27 февраля.

По итогам двухматчевых противостояний в 1/8 финала турнира пробились английские «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», итальянские «Интер» и «Рома», испанские «Севилья» и «Хетафе», немецкие «Байер» и «Вольфсбург».

Также в следующую стадию прошли «Базель» (Швейцария), «Инстанбул Башакшехир» (Турция), «Копенгаген» (Дания), ЛАСК (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия) и «Шахтёр» (Украина).

Отметим, что последний участник 1/8 финала определится в противостоянии между австрийским «Зальцбургом» и немецким «Айнтрахтом». Ответный матч был перенесён из-за штормового предупреждения и пройдёт 28 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля в Ньоне (Швейцария). Первые матчи 1/8 финала пройдут на 12 марта, ответные — 19 марта.

Читайте также: «Арсенал» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Олимпиакосу»