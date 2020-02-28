Канберра, , 11:08 — REGNUM Российский яхтсмен Даниил Крутских стал победителем чемпионата мира в классе «лазер-радиал». Турнир прошёл в Австралии.

Крутских выиграл золотую медаль. Вторым стал представитель Австралии Майкл Комптон. Замкнул тройку словенский спортсмен Ник Плетикоса.

Таким образом, Крутских стал первым российским яхтсменом, который смог выиграть золото в классе «лазер-радиал». Ранее лучшим результатом было серебро Андрея Кирилюка на чемпионате мира 1996 года.

Добавим, что 19-летний Крутских является двукратным чемпионом Европы среди юниоров и серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.