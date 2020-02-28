Сан-Хосе, США, , 10:30 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В первом периоде хоккеисты «Нью-Джерси» забросили две шайбы. Отличились Трэвис Зейджак и российский нападающий Никита Гусев.

Во втором периоде игрокам «Сан-Хосе» удалось сравнять счёт благодаря точным броскам защитника Марио Ферраро и форварда Маркуса Сёренсена. А победу «Шаркс» принёс гол Логана Кутюра в овертайме.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 58 очков после 64 матчей. «Нью-Джерси» идёт на 26-м месте с 61 очками после 63 игр.

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