Ульяновск, , 10:24 — REGNUM В 2020 году в Ульяновске планируется построить 100 спортивных площадок в рамках проекта «Дворовый спорт». Об этом на заседании профильного комитета Законодательного собрания региона заявил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Иван Макеев, сообщается на сайте парламента.

В качестве основного направления работы отрасли чиновник назвал развитие массового спорта, в том числе реализацию комплекса ГТО. В связи с этим в 2020 году планируется строительство семи объектов спорта, ремонт восьми учреждений. Кроме того, в рамках проекта «Дворовый спорт» планируется построить 100 универсальных спортивных площадок во всех районах города Ульяновска. По мнению Ивана Макеева, это должно повысить интерес жителей к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

По данным минспорта, в Ульяновской области за 15 лет доля жителей, регулярно занимающихся спортом и физической культурой, выросла в пять раз: если в 2004 году спортом регулярно занимался каждый 11-й житель, в настоящее время — треть населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Ульяновске стадион «Симбирск» будет называться в честь детского футбольного тренера Томази Хусейнова. На этом стадионе он тренировал ребят 30 лет. Стадион «Симбирск» впервые за 50 лет был полностью реконструирован.

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