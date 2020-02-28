Бостон, США, 28 февраля 2020, 10:04 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
В составе «Бостона» шайбы забросили нападающие Чарли Койл, Брэд Маршан, Ник Ритчи и Давид Пастрняк.
В составе «Далласа» точными бросками отметились российский нападающий Денис Гурьянов, а также защитники Йон Клинберг и Миро Хейсканен.
На сегодняшний день «Бостон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 92 очка после 65 матчей. «Даллас» идёт на седьмом месте с 80 очками после 64 игр.
Читайте также: Шайба Куликова помогла «Виннипегу» разгромить «Вашингтон»