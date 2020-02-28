Тампа, США, , 09:32 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу, после которой забил Брейден Пойнт.

В составе «Чикаго» хет-трик оформил форвард Доминик Кубалик, ещё по шайбе забросили Брэндон Саад и Слэйтер Куккук.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 64 очка после 64 матчей. «Тампа» идёт на третьем месте с 85 очками после 64 игр.

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