Монреаль, Канада, 28 февраля 2020, 08:57 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.
В составе «Монреаля» шайбы забросили нападающие Макс Доми и Томаш Татар.
«Рейнджерс» ответил пятью голами. Отличились Филлип Ди Джузеппе, Мика Зибанеджад, Адам Фокс и Райан Строум, оформивший дубль.
Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Кроме того, 32 отражённых броска и один голевой пас на счету российского вратаря Александра Георгиева.
На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 14-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 74 очка после 63 матчей. «Монреаль» идёт на 23-м месте с 67 очками после 66 игр.
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