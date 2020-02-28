Монреаль, Канада, , 08:57 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Монреаля» шайбы забросили нападающие Макс Доми и Томаш Татар.

«Рейнджерс» ответил пятью голами. Отличились Филлип Ди Джузеппе, Мика Зибанеджад, Адам Фокс и Райан Строум, оформивший дубль.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Кроме того, 32 отражённых броска и один голевой пас на счету российского вратаря Александра Георгиева.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 14-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 74 очка после 63 матчей. «Монреаль» идёт на 23-м месте с 67 очками после 66 игр.

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