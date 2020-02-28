Лондон, , 08:47 — REGNUM Лондонский «Арсенал» проиграл на своём поле греческому «Олимпиакосу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 1:2.

На 53-й минуте счёт открыл защитник «Олимпиакоса» Пап Сиссе. На 113-й минуте форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равновесие в счёте.

Однако на 119-й минуте нападающий греческого клуба Юссеф Аль-Араби принёс своей команде победу.

Напомним, в первом матче, который прошёл в Греции, «Арсенал» победил со счётом 1:0. Таким образом, греческий клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы за счёт большего количества голов, забитых на выезде.

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