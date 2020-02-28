Амстердам, , 08:39 — REGNUM Амстердамский «Аякс» одержал победу над испанским «Хетафе» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Хетафе» Хайме Мата. Спустя пять минут форвард «Аякса» Данило восстановил равновесие. А на 63-й минуте защитник «Аякса» Матиас Оливера отметился автоголом.

Напомним, в первом матче «Хетафе» победил со счётом 2:0. Таким образом, испанский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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