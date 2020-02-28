Лиссабон, , 08:31 — REGNUM Украинский «Шахтёр» сыграл вничью в гостях с португальской «Бенфикой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:3.

На девятой минуте счёт открыл полузащитник «Бенфики» Пицци, реализовавший пенальти. Спустя три минуты защитник португальского клуба Рубен Диаш отметился автоголом.

После этого «Бенфика» сумела забить дважды. На 36-й минуте исправился Рубен Диаш, а на 47-й хавбек Рафаэл Силва упрочил преимущество «Бенфики».

Тем не менее, «Шахтёру» удалось отыграться. Отличились полузащитники Тарас Степаненко (49-я) и Алан Патрик (71-я).

Напомним, в первом матче «Шахтёр» победил со счётом 2:1. Таким образом, «Шахтёр» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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