Милан, Италия, , 08:23 — REGNUM Миланский «Интер» одержал победу над болгарским «Лудогорцем» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 26-й минуте счёт открыл полузащитник «Лудогорца» Каули. Но спустя три минуты защитник «Интера» Кристиано Бираги восстановил равновесие. На четвёртой добавленной к первому тайму минуте форвард Ромелу Лукаку вывел миланский клуб вперёд.

Отметим, что матч прошёл при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса. А футболисты «Лудогорца» пришли на стадион в масках и перчатках.

Напомним, в первом матче, который прошёл в Болгарии, команды «Интер» победил со счётом 1:1. Таким образом, команда Антонио Конте вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

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