Зальцбург, Австрия, , 08:24 — REGNUM Апелляция норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии удовлетворена Международным союзом биатлонистов (IBU). Сообщение об этом опубликовано в Twitter организации.

27 февраля норвежские биатлонисты пришли к финишу третьими, однако затем были дисквалифицированы IBU по запросу белорусской стороны. Бронзовую награду получила Белоруссия.

Причиной дисквалификации, отмечала газета «Прессбол», стал инцидент с белорусом Сергеем Бочарниковым. Один из норвежских тренеров якобы вытолкнул его с трассы. В трансляции этого момента не было видно, но источник в российской сборной подтвердил слова белорусов. Норвежская сторона оспорила решение об отстранении команды.

Апелляционное жюри еще раз рассмотрело всю ситуацию с учётом визуальных материалов и показаний свидетелей. Было решено удовлетворить протест и оставить итоги гонки теми, что были зафиксированы на финише, пояснили в IBU. У Норвегии таким образом третье, а у Белоруссии — четвёртое место. Решение апелляционного жюри обжалованию не подлежит.

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