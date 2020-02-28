Манчестер, Великобритания, , 08:11 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над бельгийским «Брюгге» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Манчестер Юнайтед» голы забили Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти на 27-й минуте, Одион Игало (34-я), Скотт Мактоминай (41-я) и Фред, оформивший дубль (82-я и 93-я).

Напомним, в первом матче, который прошёл в Брюгге, команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, команда Уле-Гуннара Сульшера вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

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