Анкара, , 07:37 — REGNUM 27 февраля на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле (Турция) команды «Истанбул Башакшехир» и «Спортинг» (Лиссабон) встретились в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы 2019/20. Игра завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:1.

Турецкий клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы, отыгравшись со счета 1:3 после первого матча с Португалии.

MVP встречи с оценкой 8.83 был признан боснийский вингер Эдин Вишча, оформивший дубль и совершивший 2 отбора и 1 обводку. Точность передач футболиста составила 61%. Нападающий проводит отличный сезон, забив 11 мячей и отдав 11 голевых передач в 32-х играх во всех турнирах.

Также в составе хозяев выделился экс-защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел, выигравший 5 воздушных дуэлей и владевший мячом 7% времени.

Статистика матча («Истанбул ББ"/"Спортинг»)

Удары 17/15

Удары в створ 9/6

Владение мячом 54%/46%

Фолы 11/19

Угловые 6/5

WhoScored 6.98/6.42

Составы на матч:

«Истанбул ББ»: Гюнок, Клиши, Епуряну, Шкртел, Кайсара, Кавечи, Окечукву, Алексич, Вишча, Элиа, Ба.

Запас: Бабаджан, Гульбрандсен (↑ 85), Текдемир, Родригес, Учар, Озджан (↑ 77), Робиньо (↑ 89).

Главный тренер: Окан Бурук.

«Спортинг»: Максимиано, Илори, Коатес, Акунья, Ристовски, Вьетто, Батталья, Вендел, Кабрал, Боласи, Шпорар.

Запас: Энрике (↑ 90), Розье, Плата (↑ 60), Борха, Мендеш, Думбия (↑ 73), Соуза.

Главный тренер: Силас.

Бригада арбитров:

Желтые карточки: Вендел — 34, Алексич — 37, Вьетто — 42, Клиши — 71, Епуряну — 74, Кавечи — 81.

Забитые мячи: Мартин Шкртел 31 — 1:0, Даниел Алексич 45 — 2:0, Лусиано Вьетто (Маркос Акунья) 68 — 2:1, Эдин Вишча (Гаэль Клиши) 90 — 3:1.