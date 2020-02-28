Стокгольм, , 07:36 — REGNUM 27 февраля на стадионе «Шведбанк» в Мальме (Швеция) команды «Мальме» и «Вольфсбург» встретились в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы 2019/20. Противостояние завершилось крупной победой «волков».

MVP встречи стал 25-летний немецкий центральный полузащитник Янник Герхардт, оформивший дубль, заработавший оценку 8.75 и совершивший 2 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 75%.

«Вольфсбург» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, одолев «Мальме» с общим счетом 5:1 по сумме двух матчей (2:1, 0:3). Также «волки» продлили свою беспроигрышную серию до 6-ти игр (5 побед, 1 ничья). В последний раз команда Оливера Гласнера терпела поражение 25-го января в матч 19-го тура Бундеслиги с «Гертой».

Статистика матча («Мальме"/"Вольфсбург»)

Удары 7/9

Удары в створ 2/4

Владение мячом 49%/51%

Фолы 12/16

Угловые ¾

WhoScored 6.16/7.19

Составы на матч:

«Мальме»: Далин, Сафари, Левицки, Ахмедходжич, Бенгтссон, Риекс, Баширу, Кристиансен, Телин, Налич, Антонссон.

Запас: Мелихарек, Ларрсон, Кнудсен, Молинс, Ракип, Нильсен (↑ 76), Бергет (↑ 56).

Главный тренер: Йон Даль Томассон.

«Вольфсбург»: Кастельс, Силва, Брукс, Кнохе, Штеффен, Герхардт, Шлагер, Брекало, Мехмеди, Арнольд, Вегорст.

Запас: Клаус (↑ 79), Перван, Понграчич, Тиссеран, Май, Виктор (↑ 59), Гинчек (↑ 70).

Главный тренер: Оливер Гласнер.

Бригада арбитров: Уильям Коллам | Фрэнсис Коннор | Дэвид Макгичи | Кевин Клэнси.

Желтые карточки: Риекс — 5, Брукс — 84.

Забитые мячи: Йосип Брекало (Ваутер Вегорст) 42 — 0:1, Янник Герхардт (Адмир Мехмеди) 65 — 0:2, Жоау Виктор (Янник Герхардт) 69 — 0:3.