Мадрид, , 07:35 — REGNUM 27 февраля на стадионе «RCD Эспаньол» в Барселоне (Испания) команды «Эспаньол» и «Вулверхэмптон» встретились в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы 2019/20. Игра завершилась.

Самым ценным игроком матча был признан 26-летний аргентинский форвард Хонатан Кальери, оформивший хет-трик за четыре удара, выигравший четыре воздушных единоборства и совершивший две успешные обводки и один отбор. Точность передач нападающего составила 50%.

Вслед за «Ромой» и «Байером» в 1/8 финала Лиги Европы вышел «Вулверхэмптон», одолевший «Эспаньол» со счетом 6:3 по сумме двух встреч. Лучшими бомбардирами стадии стали Диогу Жота и Хонатан Кальери, забившие по три гола.

Статистика матча («Эспаньол» / «Вулверхэмптон»)

Удары 10/7

Удары в створ 4/3

Владение мячом 57%/43%

Фолы 7/12

Угловые 8/2

WhoScored 6.73/6.50

Составы на матч:

«Эспаньол»: Прието, Педроса, Перейра, Калеро, Гомес, Санчес, Дардер, Мелендо, Лопес, Кальери, Варгас.

Запас: Гордон (↑ 75), У Лэй (↑ 67), Феррейра, Лопес, Кабрера, Эмбарба, Лозано (↑ 61).

Главный тренер: Абелардо.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коуди, Килман, Доэрти, Боли, Моутиньо, Дендонкер, Гиббс-Уайт, Винагре, Каштелу, Траоре.

Запас: Жордао (↑ 78), Нету (↑ 64), Хименес, Радди, Саисс (↑ 58), Кампанья, Буур.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту.

Бригада арбитров: Марко Гуида | Маттео Пассери | Джорджио Перетти | Фабио Мареска.

Желтые карточки: Траоре — 6, Санчес — 40, Килман — 56, Гиббс-Уайт — 63, Варгас — 66, Кальери — 66.

Забитые мячи: Хонатан Кальери (Адриа Педроса) 16 — 1:0, Адама Траоре 22 — 1:1, Хонатан Кальери (пенальти) 57 — 2:1, Мэтт Доэрти (Даниэл Каштелу) 79 — 2:2, Хонатан Кальери (Гонсало Авила Гордон) 90 — 3:2.