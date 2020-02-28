Лиссабон, , 07:34 — REGNUM 27 февраля на стадионе «Драгао» в Порту (Португалия) команды «Порту» и «Байер-04» встретились в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы 2019/20. Игра завершилась уверенной победой «фармацевтов».

«Байер» оказался сильнее по сумме двух матчей, обыграв португальцев с общим счетом 5:2 (2:1, 1:3). Лучшими бомбардирами стадии стали Лукас Аларио и Кай Хавец (по два гола).

MVP противостояния с оценкой 8.66 стал молодой вундеркинд сборной Германии Кай Хавец, отличившийся одним голом, двумя ассистами, выигравший 2 воздушные дуэли и совершивший 2 успешных отбора. Точность передач плеймейкера составила 91%.

Статистика матча («Порту"/"Байер-04»)

Удары 6/9

Удары в створ 2/7

Владение мячом 47%/53%

Фолы 14/14

Угловые 6/2

WhoScored 6.44/7.02

Составы на матч:

«Порту»: Марчесин, Маркано, Теллеш, Корона, Мбемба, Диас, Урибе, Оливейра, Отавио, Марега, Зе Луиш.

Запас: Пепе (↑ 46), Абубакар, Накадзима (↑ 29), Ндиайе, Манафа, Соареш (↑ 64), Коста.

Главный тренер: Сержиу Консейсау.

«Байер-04»: Градецки, Та, Бендер, Бендер, Тапсоба, Синкгравен, Демирбай, Хавец, Амири, Аларио, Диаби.

Запас: Драгович (↑ 67), Бэйли (↑ 83), Вайзер (↑ 46), Баумгартлингер, Паласиос, Озджан, Беллараби.

Главный тренер: Петер Бош.

Бригада арбитров: Истван Коваш | Васил Маринеску | Михай Артен | Мариус Аврам.

Желтые карточки: Зе Луиш — 33, Оливейра — 36, Урибе — 42, Бендер — 43, Теллеш — 54, Демирбай — 67, Вайзер — 69, Накадзима — 76, Амири — 82, Пепе — 82.

Красные карточки: Франсиско Соареш — 85.

Забитые мячи: Лукас Аларио (Кай Хавец) 10 — 0:1, Керем Демирбай (Кай Хавец) 50 — 0:2, Кай Хавец (Мусса Диаби) 57 — 0:3, Мусса Марега (Отавио) 65 — 1:3.