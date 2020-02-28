Брюссель, , 07:33 — REGNUM 27 февраля на стадионе «Геламко Арена» в Генте (Бельгия) команды «Гент» и «Рома» встретились в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

После первого матча в Риме, который завершился со счетом 1:0 в пользу «волков» (единственный гол забил Карлес Перес на 13-й минуте после передачи Эдина Джеко), «Рома» прошла «Гент» с общим счетом 2:1.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.68 был признан молодой вингер сборной Нидерландов Джастин Клюйверт, совершивший 2 успешные обводки и 1 отбор и подавший 2 корнера. Точность передач футболиста составила 83%.

Статистика матча («Гент"/"Рома»)

Удары 17/6

Удары в створ 6/1

Владение мячом 57%/43%

Фолы 10/12

Угловые 4/6

WhoScored 6.78/6.68

Составы на матч:

«Гент»: Камински, Нгади-Нгаджи, Кастро-Монтес, Пластун, Мохаммади, Овусу, Одиджа-Офоэ, Безус, Кумс, Дэвид, Депуатр.

Запас: Чакветадзе (↑ 66), Ньянбо (↑ 80), Квилитая (↑ 66), Марр, Лустиг, Кусманс, Годеу.

Главный тренер: Йесс Торуп.

«Рома»: Лопес, Коларов, Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Кристанте, Верету, Мхитарян, Верету, Клюйверт, Джеко.

Запас: Вильяр (↑ 83), Мерт Четин, Ундер, Сантон (↑ 67), Калинич, Фацио (↑ 79), Фузато.

Главный тренер: Паулу Фонсека.

Бригада арбитров: Хосе Мария Санчес Мартинес | Пауль Мартинес | Роберто Алонсо | Пабло Гонсалес Фуэртес.

Желтые карточки: Безус — 28, Верету — 42, Депуатр — 50, Спинаццола — 62, Кумс — 83, Мохаммади — 90.

Забитые мячи: Джонатан Дэвид (Роман Безус) 25 — 1:0, Джастин Клюйверт (Генрих Мхитарян) 29 — 1:1.