Подольск, Московская область, , 07:32 — REGNUM 27 февраля в рамках заключительного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подмосковный «Витязь» принял в своих стенах ярославский «Локомотив». Встреча прошла при четырех тысячах зрителей стадиона «Витязь» в Подольске и завершилась победой хозяев по результатам серии послематчевых буллитов — 5:4.

Матч оказался богатым на неожиданности. То «Витязь» будет вести с отрывом в две шайбы (Вилле Лаюнен — 11-я минута; Святослав Гребенщиков — 22-я минута), то «Локомотив» перетянет инициативу в свою пользу, в кратчайшие сроки сравняв счет (Михаил Беляев — 26-я минута; Павел Красовский — 27-я минута). И это в первые полтора периода.

В конце второго периода, а затем в начале третьего «Витязь» забросил в ворота «Локомотива» и снова заполучил преимущество в две шайбы. Вилле Лаюнен оформил дубль, реализовав большинство на 38-й минуте. А на 48-й минуте, с помощью ассистентских навыков Лаюнена, нападающий Пекка Йормакка забросил четвертую шайбу «витязей» в этом матче. В ответ на что, ненадолго растерявшийся, «Локомотив» собрал волю в кулак и за последние несколько минут основного времени сравнял счет на табло. Артур Каюмов реализовал большинство на 57-й минуте. Тремя минутами позже 22-летний Михаил Беляев своим голом перевел игру в дополнительное время.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева льда, которыми было реализовано две попытки против одной у соперника.

«Витязь» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте Западной конференции с 65 очками за 62 матча. Ярославский «Локомотив» опередил их на восемь баллов и занял шестое место. На счету «ярославцев» 73 балла.