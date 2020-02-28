Минск, , 07:32 — REGNUM 27 февраля в рамках заключительного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» приняло на своем льду тезок из Москвы. Встреча прошла одиннадцати тысячах зрителей и завершилась победой хозяев с преимуществом в одну шайбу — 4:3.

Нападающий «минчан» Андрей Костицын, известный по своим выступлениям за «Монреаль», стал главным героем встречи. 35-летний игрок записал на свой счет три шайбы, которые определили победу минского «Динамо» в этой встрече. Сперва форвард отличился на 16-й минуте встречи, сократив отставание «минчан» на тот момент — 2:1. Позднее, на 24-й минуте, когда хозяева снова уступали «милиционерам» в две шайбы, Костицын оформил свою вторую шайбу с помощью передачи Марка-Андре Граньяни — 3:2. На 28-й минуте, реализовав численное большинство, Костицын сравнял счет на табло и оформил хет-трик — 3:3. На его счету 17 голов и 17 голевых передач за 60 сыгранных матчей в этом сезоне. Ближе к концу второго периода нападающий Александр Павлович забросил победную шайбу в ворота московского «Динамо», принеся «минчанам» первую за последние семь матчей победу.

В составе московских «милиционеров» по шайбе отличились: Егор Зайцев (2-я минута), Андрей Миронов (6-я минута) и второй снайпер чемпионата Дмитрий Яшкин (17-я минута), в активе которого 31 заброшенная шайба за 58 матчей.

Минское «Динамо» завершило сезон на последнем месте Западной конференции с 39 очками в 62 матчах. Московское «Динамо», напротив, отличилось достойными результатами и стало участником плей-офф, в первом раунде которого сразится со «Спартаком». «Милиционеры» набрали 82 балла и заняли четвертую строчку в турнирной таблице.