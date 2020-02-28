Казань, , 07:31 — REGNUM 27 февраля в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» всухую разгромил лидера Востока «Ак Барс». Встреча прошла при шести тысячах зрителей «Татнефть-Арены» в Казани и завершилась победой гостей со счётом — 3:0.

Счёт встречи был открыт на шестой минуте встречи нападающим Джеффом Плэттом в рамках численного меньшинства «екатеринбуржцев». На 21-й минуте вставок и Найджел Доус реализовал большинство, удвоив преимущество «Автомобилиста» в счете. В заключительные минуты третьего периода был установлен итоговый счет встречи. Защитник Ефим Гуркин реализовал численное превосходство гостей, отличившись своей третьей шайбой в сезоне. На счету 27-летнего игрока 10 (3+7) очков в 55 матчах.

«Автомобист» занял четвёртое место в рамках Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. На счету екатеринбургской команды 78 очков в 62 матчах. «Ак Барс» завершил «регулярку» на первом месте с 93 очками в активе.