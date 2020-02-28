Москва, , 07:30 — REGNUM 27 февраля в рамках заключительного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный ЦСКА принял на своём льду ХК «Сочи». Встреча пропала при нескольких тысячах зрителей «ЦСКА Арены» в Москве и завершилась победой хозяев с разгромным счётом — 6:0.

Голами в составе «армейцев» отличились: Александр Попов (2-я минута), Антон Слепышев (8-я минута), защитник Артём Блажиевский (18-я минута), Михаил Григоренко, Сергей Толчинский (оба 24-я минута), Кирилл Капризов (большинство, 30-я минута). Отметим, что Толчинский, Капризов, Попов, Слепышев и Григоренко также отличились по голевой передаче.

ЦСКА занимает лидирующие позиции в рамках Западной конференции с 94 очками в активе за 62 матча чемпионата. «Сочи» завершили чемпионат на девятом месте Запада с 59 очками за аналогичное количество матчей.