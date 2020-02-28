Осло, , 06:43 — REGNUM В норвежском Хамаре 28 февраля стартует чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье. Соревнования продлятся три дня — по воскресенье 1 марта.

В составе мужской сборной признанным лидером считается Павел Кулижников. Также в команде Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Даниил Беляев, Виктор Лобас и Егор Юнин.

В женскую сборную входят Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина и Ирина Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, проходившем в середине февраля в Солт-Лейк-Сити (США), Павел Кулижников взял золото в забеге на 500 метров, а Наталья Воронина взяла золото и установила мировой рекорд в забеге на 5000 м.

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