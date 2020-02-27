Челябинск, , 20:53 — REGNUM 27 февраля в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» принял на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча прошла при семи с половиной тысячах зрителей «Трактор-Арены» и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

В составе челябинского «Трактора» отличились нападающие Егор Фатеев (15-я минута) и Александр Подкорытов (30-я минута), определив победу хозяев в рамках первых двух периодов матча. За «магнитогорцев» единственный гол забил канадский нападающий Брэндон Козун на 53-й минуте.

«Трактор» поднялся на одиннадцатое место Восточной конференции. На счету команды 56 очков в 62 матчах чемпионата. «Металлург» идёт на седьмом месте с 65 очками за аналогичное количество матчей.