Москва, , 15:48 — REGNUM В Москве на Воробьёвых горах пройдет этап мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie. Соревнования стартуют 29 февраля, сообщается на портале мэра столицы.

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В этапе мирового тура по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» примут участие более 60 спортсменов из России и стран Европы.

Для проведения турнира специально построят стартовую разгонную рампу. В конце соревнований спортсменов и зрителей ждет развлекательная программа и фейерверк.

Как сообщало ИА REGNUM, город Красноярск претендует на проведение чемпионата мира-2025 по сноуборду и фристайлу.

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