Москва, , 15:41 — REGNUM Сегодня, 27 февраля, президент РФ Владимир Путин направил участникам XIV церемонии награждения премией Параолимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» в Ханты-Мансийске приветственную телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что государство всегда поддерживает параолимпийцев, отстаивает их законные права на самом высоком уровне и создавать все условия для тренировок .

«Параолимпийский спорт объединяет своей благородной миссией мужественных, сильных духом людей. Икренне гордимся спортсменами, которые добиваются впечатляющих результатов», — отметил Путин и пожелал параолимпийцам новых свершений.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на отстранение российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях из-за допинг-скандала, параолимпийцы Петербурга продолжат тренировки.

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