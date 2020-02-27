Москва, , 15:40 — REGNUM Премия Параолимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» имеет особую нравственную ценность, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям XIV торжественной церемонии награждения премией. Текст телеграммы опубликован 27 февраля пресс-службой Кремля.

Глава государства отметил, что благородная миссия параолимпийского спорта объединяет мужественных и сильных духом людей. Их впечатляющими результатами гордится страна, их победы дарят другим надежду.

«И потому премия «Возвращение в жизнь» имеет особую нравственную ценность», — подчеркнул Путин.

Государство продолжит поддерживать параолимпийцев и создавать условия для их тренировок и выступлений, заверил он.

Премия «Возвращение в жизнь» вручается Параолимпийским комитетом РФ с 2005 года.