Раубичи, Белоруссия, , 15:15 — REGNUM Сборная России по биатлону заняла шестое место в супермиксте на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах (Белоруссия). В составе команды участвовали Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов.

Победителями гонки стали норвежцы Каролин Эрдаль и Эндре Стрёмсхейм. Второе место заняли немецкие спортсмены Штефани Шерер и Юстус Штрелов. Замкнули тройку представители Украины Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко.

Напомним, чемпионат Европы по биатлону проходит в Раубичах с 26 февраля по 1 марта.

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