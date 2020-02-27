Москва, , 15:12 — REGNUM Уже в следующем месяце сборная России регби проведёт гостевой матч чемпионата Европы с командой Грузии. Министерство иностранных дел не возражает против поездки российских спортсменов в Тбилиси. Об этом заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Читайте также: В сборной России по регби готовы взять Дзюбу на сборы

Напомним, товарищеский матч, который две команд должны были провести в Тбилиси в августе 2019 года, был отменён после консультаций ФРР с российским внешнеполитическим ведомством из-за политической обстановки в Грузии.

Читайте также: Россия может снять запрет на авиасообщение с Грузией в 2020 году

«В силу сложившихся обстоятельств мы вынуждены проводить консультации с МИД, — пояснил Артемьев. — Никаких возражений нет, будем играть в Тбилиси».

Напомним, матч в столице Грузии запланирован на 14 марта. До этой встречи российские регбисты проведут 7 марта в Краснодаре игру с румынами.

Читайте ранее в этом сюжете: Выступление сборной России по регби на Кубке мира посчитали достойным