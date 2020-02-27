Ташкент, , 15:08 — REGNUM В Узбекистане показали спортивную экипировку и парадную форму участников Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики (НОК).

Министерство физической культуры и спорта Узбекистана совместно с НОК республики создало рабочую группу, в которую вошли дизайнеры. В конкурсе эскизов приняли участие более 100 художников.

Лучшие варианты формы были представлены президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, который одобрил предложения. Отмечается, что одежда сшита с учетом климатических особенностей Токио.

«Увидев эти одежды, у человека должно сложиться впечатление о быстроразвивающимся Узбекистане», — сказала дизайнер формы Эльнора Ризаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Ташкенте состоялась пресс-конференция по подготовке сборной Узбекистана к Олимпийским играм в Токио. Представители НОК сообщили, что в Японию планируется отправить 135 спортсменов, в том числе на Параолимпийские игры.

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