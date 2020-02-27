Лас-Вегас, США, , 14:25 — REGNUM Официальная пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона перед их боем состоится 6 марта. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе UFC.

Пресс-конференция пройдёт на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США). А сам поединок состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

Напомним, 31-летний Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. Он провёл 28 боёв и одержал 28 победу.

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