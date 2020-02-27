Валенсия, Испания, , 13:37 — REGNUM Болельщик испанского футбольного клуба «Валенсия» заболел коронавирусом в Милане после посещения матча Лиги чемпионов. Об этом 27 февраля сообщает Marca.

По информации источника, по итогам первичного обследования 44-летний мужчина получил положительный результат и был признан заражённым. Позже в Мадриде проведут повторный анализ.

Отмечается, что 19 февраля болельщик приехал в Милан и посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» (4:1).

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