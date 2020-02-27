Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 12:52 — REGNUM Бразильский «Фламенго» стал обладателем футбольного Суперкубка Южной Америки. В финале команда одержала победу над эквадорским клубом «Индепендьенте дель Валье».

Ответный матч завершился со счётом 3:0. Голы в составе «Фламенго» забили Габриэль (19-я минута) и Жерсон, оформивший дубль (62-я, 89-я). В первом матче команды сыграли вничью — 2:2.

Напомним, за Суперкубок Южной Америки играют победители двух крупнейших соревнований континента, Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. В прошлом сезоне эти турниры выиграли «Фламенго» и «Индепендьенте дель Валье».