Москва, , 12:29 — REGNUM Вопрос об отмене или переносе товарищеского матча между сборными Молдавии и России пока не обсуждается. Об этом 27 февраля заявил глава департамента по связям с общественностью Молдавской федерации футбола Александр Греку, сообщает ТАСС.

По словам Греку, отмена или перенос игры из-за коронавируса пока не планируется. Матч должен состояться 31 марта в Кишинёве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу начнёт подготовку к контрольным матчам 22 марта. Команде предстоит сыграть две встречи — со сборными Швеции (28 марта) и Молдавии (31 марта).

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