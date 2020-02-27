Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Спортсменка с инвалидностью Марина Бекетова из Санкт-Петербурга стала серебряным призером чемпионата России по пауэрлифтингу (жим штанги) среди атлетов без физических ограничений.

Марина Бекетова на чемпионате России по классическому жиму штанги лежа © Благотворительный фонд «Точка опоры»

Как сообщает БФ «Точка опоры», в Москве состоялся чемпионат России по классическому жиму штанги лежа, где состязались в своих весовых категориях атлеты из разных регионов страны. Среди участников многократная рекордсменка и победительница престижных турниров Марина Бекетова была единственной паралимпийской спортсменкой. По результатам турнира Марина завоевала серебро в весовой категории до 52 кг, отжав 90 кг.

«Чемпионат России среди спортсменов без физических ограничений в Москве — это ещё один шанс доказать, что всё возможно. Выступление показало над чем надо еще работать. Бывает, выступаешь и понимаешь, что надо себе дать отдохнуть, всё переоценить для дальнейшей работы, что важно для спортивной жизни. Конкуренция была небольшая, но, всё-таки, пришлось «порубиться» на помосте с достойным соперником из города Саров (Елена Забелина). Дальнейшие планы — восстановиться и начать с новыми силами и мыслями тренироваться к будущим соревнованиям. Спасибо огромное тренеру за предоставленную возможность выступать на таких турнирах, за труд, вложенный в меня, за поддержку», — рассказала Марина Бекетова.

Марина уже второй раз становится призером чемпионата России среди атлетов без физических ограничений. В 2018 году она взяла золото с результатом 95 кг.

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