Бишкек, , 12:09 — REGNUM Из-за выявленных в Кувейте случаев заражения коронавирусом сборная этой страны не сможет приехать в столицу Киргизии для участия в матче чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщила пресс-служба госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Киргизии.

Решение о введении в стране карантина и об отказе от участия в чемпионате мира по хоккею с шайбой в четвертом дивизионе принял шейх Кувейта.

Теперь кувейтской команде будет засчитываться техническое поражение со счетом 0:5 во всех матчах.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею среди команд четвертого дивизиона должен состояться в Бишкеке в период с 3 по 5 марта 2020 года. Участие в турнире примут сборные Киргизии, Малайзии и Филиппин.