Финикс , США, , 11:32 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 102:92.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Финикса» Деандре Эйтон, сделавший дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, на счету которого 24 очка.

Таким образом, «Клипперс» одержали вторую победу подряд. «Финикс» прервал серию из двух побед.

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