Вашингтон, , 11:24 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 110:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Крис ЛеВерт, набравший 34 очка.

В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, на счету которого 30 очков.

Таким образом, «Вашингтон» прервал серию из трёх поражений подряд. «Бруклин» потерпел второе поражение кряду.

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