Солт-Лейк-Сити, США, , 11:17 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 114:103.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, набравший 37 очков. В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 33 очка.

Таким образом, «Бостон» одержал четвёртую победу в последних пяти играх. «Юта» потерпел четвёртое поражение подряд.

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