Сан-Антонио, США, 27 февраля 2020, 11:13 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 109:103.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Кристапс Порзингис, набравший 28 очка. Кроме того, разыгрывающий Лука Дончич сделал трипл-дабл из 26 очков, 10 подборов и 14 результативных передач.
В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал защитник Демар Дерозан, на счету которого 27 очков.
Таким образом, «Даллас» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. «Сан-Антонио» потерпел второе поражение кряду.
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