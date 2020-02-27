Пенза, , 11:06 — REGNUM Минспорта совместно с минздравом Пензенской области проводят проект «Жить активно — здорово!». Участники акции получают бесплатный абонемент на разовое посещение бассейна и возможность проконсультироваться о состоянии здоровья с присутствующими специалистами, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

28 февраля свои двери откроет плавательный бассейн ФОКа «Дельфин» в городе Спутник, а в марте еженедельно по пятницам в проект включатся Дворец водного спорта «Сура» и открытый плавательный бассейн Училища олимпийского резерва.

Акция проходит еженедельно и бесплатно для всех желающих, направлена она на повышение интереса населения к занятием спортом.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Верховный суд РФ разрешил посещать бассейн без справки. В Роспотребнадзоре указали, что справка нужна лишь в населенных пунктах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.