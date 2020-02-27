Хьюстон, США, , 10:47 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 140:112.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, набравший 33 очка. Кроме того, защитник Джеймс Харден набрал 30 очков.

В составе «Мемфиса» наибольшую результативность показал защитник Диллон Брукс, на счету которого 22 очка.

Таким образом, «Хьюстон» одержал пятую победу подряд. «Мемфис» потерпел четвёртое поражение кряду.

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